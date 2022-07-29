Эстония предложила закрыть россиянам въезд в Европу Глава МИД Эстонии предложил закрыть россиянам въезд в Европу

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Россиянам нужно закрыть въезд в Европу в качестве базового правила и не пускать их в страну даже по шенгенским визам, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. По его словам, которые приводит портал ERR, Эстония разработает и внесет соответствующее предложение на уровне ЕС. Кроме того, по мнению главы МИД, следовало бы аннулировать визы, выданные ранее гражданам России.

В конце августа я встречусь с министрами иностранных дел других стран в Праге и тогда представлю план общеевропейских ограничений, — сказал глава дипведомства.

Он также предложил перенять опыт Латвии, где при пересечении границы россиян нужно спрашивать, поддерживают ли они специальную военную операцию России на Украине и президента РФ Владимира Путина. По его мнению, этот принцип можно было бы распространить и на получение гражданства Эстонии в порядке натурализации.

Ранее сообщалось, что финские власти рассматривают шесть способов ограничения потока туристов из России на фоне спецоперации на Украине. В списке предложенных мер есть как законные варианты, так и незаконные, включая закрытие границ для пассажирских перевозок и прекращение оформления виз. В последнем случае в Хельсинки должны вынести вопрос выдачи туристических виз россиянам на общеевропейское обсуждение. Пока же в представительстве ЕС в России сообщили, что о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам речь в настоящее время не идет.