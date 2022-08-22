Эстония предложила ЕС полное эмбарго на российские энергоресурсы Глава МИД Эстонии Рейнсалу: Таллин готовит ЕС предложение о полном запрете импорта энергоресурсов из России

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Власти Эстонии подготовят предложения для Евросоюза о восьмом пакете санкций в отношении России, заявил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу. По его словам, которые приводит портал национального телерадиовещания ERR, среди возможных рестрикций будет полный запрет на импорт в страны ЕС энергоресурсов из РФ. Также он призвал Запад расширить санкционные списки россиян, окончательно отключить банки от международной системы расчетов SWIFT и запретить въезд в государства сообщества российским гражданам.

Семи пакетов было недостаточно, чтобы оказать давление на [президента России Владимира] Путина. <...> Необходимо комплексное эмбарго на поставки российских энергоносителей и импорт некоторых других групп товаров, — сказал Рейнсалу.

При этом он добавил, что «Россия играет на усталости Европы», однако ЕС должен доказать, что не поддастся на это.

19 августа пресс-служба МИД Эстонии сообщила о том, что республика сделает официальное предложение Европейской комиссии о введении восьмого пакета санкций против России. Помимо экономических ограничений Таллин также предлагает, чтобы рестрикции распространились и на поездки россиян в Европу.

Ранее Эстония ограничила выдачу виз для граждан России, а также въезд в страну для имеющих ранее выданный Таллином «шенген». Это означает, что россиянин, целью посещения которого является туризм, предпринимательство, спорт или культура, прибыв на пограничный пункт Нарвы, Лухамаа или Койдула, уже не сможет въехать на территорию Эстонии.