Эстония понесла убытки из-за снижения трафика грузовых поездов из России Railfreight: Эстония столкнулась с проблемами из-за снижения трафика поездов из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грузовой поезд

Эстония столкнулась с серьезными проблемами из-за снижения трафика грузовых поездов, следующих из России и обратно, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на голландское издание Railfreight. Национальный эстонский железнодорожный оператор Eesti Raudtee в 2022 году понес убытки в размере €20 млн евро, которые были вызваны западными санкциями в отношении России и Белоруссии.

В 2021 году через три пограничных пункта на границе России и Эстонии ежедневно проходило по восемь грузовых поездов. Сегодня на фоне санкций границу пересекают лишь три поезда в день, — пишет издание.

В похожей ситуации, по мнению голландских журналистов, оказались и другие страны Прибалтики: Латвия и Литва также терпят большие убытки из-за падения объемов грузоперевозок с Россией и Белоруссией. Эстонское правительство уже заявило о готовности компенсировать €12 млн, оставив непокрытыми потери в €8 млн. Также страна возлагает большие надежды на перевозки горючего сланца, которые несколько помогли оживить железнодорожную отрасль страны. Однако они в любом случае не способны компенсировать потери, которые страна несет из-за санкций, введенных в отношении России.

МИД Эстонии ранее опубликовал список из 28 компаний, которые подали заявки на льготы для возобновления импорта нефтепродуктов из России. Глава внешнеполитического ведомства страны Урмас Рейнсалу подчеркнул, что данная информация не является коммерческой тайной и может публиковаться в открытом доступе. Несмотря на это, он напомнил, что Эстония предложила Евросоюзу усилить санкционное давление на Россию с целью ограничить торговлю энергоносителями.