Эстония получит 140 тысяч доз вакцины от COVID-19 до конца марта

https://static.news.ru/photo/b3023dea-47bb-11eb-9316-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр социальных дел Эстонии Танель Кийк заявил, что страна до конца марта получит 140 тысяч доз вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer/BioNTech. Первая партия препарата уже была доставлена в Таллин сегодня.

До конца марта Эстония получит 140 тысяч доз, что позволит вакцинировать 70 тысяч человек, — заявил Кийк порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Он отметил, что план поставок вакцины в первом квартале следующего года уже согласован, следующая партия придёт в начале января, после этого поставки будут приходить в страну еженедельно.

Эстония забронировала поставку вакцин от коронавируса сразу от нескольких производителей — Pfizer/BioNTech (603 876 доз), AstraZeneca (1,33 млн доз) и Jannsen Pharmaceutica NV (300 тысяч курсов вакцины). Власти страны продолжают вести переговоры и с другими производителями.

Ранее стало известно о начале вакцинации от коронавируса в Словакии. Первая партия препарата производства Pfizer/BioNTech была распределена между городами Братислава, Нитра, Кошице и Банска-Бистрица.

Как сообщал NEWS.ru, 21 декабря Еврокомиссия после положительной оценки Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) допустила на рынок вакцину от Pfizer/BioNTech. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, этот препарат будет доступен всем странам Евросоюза одновременно и на единых условиях.