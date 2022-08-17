Эстония планирует закрыть въезд россиянам с шенгенской визой других стран Глава МИД Эстонии Рейнсалу заявил о планах закрыть въезд россиянам с шенгенской визой других стран

Фото: Sergei Stepanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Эстонии планируют запретить въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, выданными в других странах Евросоюза, заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу. Он подчеркнул, что основной договор ЕС позволяет реализовать эту инициативу, передает портал ERR. Ранее стало известно о намерении Таллина закрыть въезд для россиян с эстонским шенгеном.

Мы договорились, что МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии также и тем гражданам РФ, у которых есть шенгенская виза, выданная не Эстонией, — сказал Рейнсалу.

Ранее предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам было вынесено на обсуждение в ЕС. 11 августа Эстония утвердила запрет, согласно которому россияне с эстонским «шенгеном» не смогут попасть в страну с 18 августа. Замдиректора ДИП МИД РФ Иван Нечаев назвал эту инициативу признаком шовинизма и пообещал, что подобные заявления не останутся без последствий.

16 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть границы для россиян на год, чтобы «увидеть результат». По его словам, эта мера позволить повлиять на решения его российского коллеги Владимира Путина.