Эстония передаст новый пакет военной помощи Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Эстония передаст Украине новый пакет военной помощи, в основном это беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны балтийской республики. По словам министра обороны Ханно Певкура, пакет помощи на этот раз соответствует запросам Киева.

Эстония поддерживает Украину индивидуальной экипировкой, такой как зимнее обмундирование, бронежилеты, пластины баллистической защиты для бронежилетов, Кроме того, на Украину будут отправлены дроны, комплекты для чистки оружия, аппараты искусственной вентиляции легких, — говорится в сообщении.

Минобороны сообщает, что на данный момент Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму более 255 миллионов евро. Помощь представляет собой вооружения, в том числе ракеты для ПТРК Javelin, а тажке, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и сухие пайки. В сотрудничестве с Германией Эстония передала Киеву два полевых госпиталя.

Ранее кандидат военных наук Александр Бартош заявил, что США могут перебросить на Украину истребители F-15 и F-16 вскоре после поставок зенитных ракетных комплексов Patriot. По его мнению, управлять самолетами будут как украинские, так и американские военные. Это будет необходимо для защиты аэродромов и мест базирования сухопутных войск, утверждает он.