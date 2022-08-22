В Эстонии отказались передать данные о пересечении границы украинкой Вовк Департамент погранохраны Эстонии отказался передать данные о пересечении границы украинкой Вовк

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Эстония передает информацию о перемещающихся через границу людях только в предусмотренных законом случаях, ситуация «с обвинением службами безопасности России кого-то в СМИ» этим случаем не является, заявила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Эстонии Рагне Кейск. Она подчеркнула, что ведомство не получала запрос от российской стороны по поводу пересечения границы Натальей Вовк, которую ФСБ обвиняет в участии в убийстве журналиста Дарьи Дугиной, передает РИА Новости.

Ситуация, в которой российские спецслужбы обвиняют кого-то в СМИ, к этим случаям не относится. <...> Также по этому вопросу в департаменте не получали никакой официальной информации или запроса от российских властей, — заявила Кейск.

Ранее в ФСБ сообщили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства политолога является гражданка Украины Наталья Вовк, которая в процессе подготовки преступления находилась в России с несовершеннолетней дочерью. Российские силовики считают, что женщина следила за журналисткой, а после убийства скрылась в Эстонии.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что если Эстония не выдаст России исполнительницу убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной, то у Москвы появится основание для жестких действий против Таллина.