Эстония отдаст Украине все свои 155-мм гаубицы

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Эстония передаст Украине все свои гаубицы 155-мм калибра, заявил посол балтийской страны на Украине Каймо Кууска. Его слова приводит Генштаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Общая военная помощь Украине составляет более 1% ВВП Эстонии, подчеркивает Генштаб.

Мы отдаем все наши 155 мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне, — заявил дипломат.

По информации издания «Страна», речь идет о гаубицах FH-70, у Эстонии 24 таких артиллерийских орудия.

Кроме того, правительство Эстонии приняло решение направить Киеву пакет военной помощи общей стоимостью €113 млн. Украина получит артиллерийские снаряды калибра 155 мм, противотанковые гранатометы Carl Gustaf М2 с боеприпасами и средства поддержки артиллерийских подразделений.

Страна также продолжит предоставлять как базовую, так и специализированную подготовку военнослужащих ВСУ.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, что кадровым украинским военным понадобится всего три-четыре месяца на освоение управления французскими танками Leclerc. Однако это не касается мобилизованных украинцев: все надписи в танке сделаны на французском языке, и их замена может занять несколько месяцев. Обучение в этом случае может занять не больше недели, поскольку руководство может расценивать мобилизованных как пушечное мясо.