Эстония опять обвинила Россию в нарушении воздушной границы

https://static.news.ru/photo/69f98cd2-af37-11eb-82e0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский самолёт Ил-96 нарушил воздушную границу Эстонии. Это произошло уже во второй раз. С соответствующим утверждением выступил Главный штаб Сил обороны республики, передаёт ТАСС.

По данным ведомства, российское судно без разрешения вошло в эстонское воздушное пространство. Самолёт провёл около минуты в районе острова Вайндлоо. Транспондер на Ил-96 был включён, однако радиосвязи с республиканской авиадиспетчерской службой у него не было. Кроме того, отсутствовал план полёта.

Эстонское внешнеполитическое ведомство уже вручило российскому послу РФ в республике ноту.

Ранее произошёл похожий случай с Ту-204-300. Нарушивший границу самолёт провёл в эстонском воздушном пространстве менее 60 секунд.

Утром 6 мая вблизи воздушных границ России был обнаружен американский самолёт-разведчик RC-135. В связи с этим в воздух был поднят российский истребитель МиГ-31. Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной РФ.