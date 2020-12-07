Эстония оградилась от России забором с колючей проволокой

https://static.news.ru/photo/6b5c59c4-3886-11eb-b8b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siseministeerium/facebook.com

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии закончил установку забора с колючей проволокой на первом участке российско-эстонской границы. Об этом рассказал заместитель главы департамента Эгерт Беличев.

Готова половина подъездных дорог и километр ограждения. Там есть элементы, которые нужно будет добавить, но ограждение как таковое уже стоит, — цитирует ТАСС эстонского чиновника.

Он добавил, что в настоящее время оборудуется первый участок, протяжённостью восемь километров. Кроме забора, на нём будут возведены дороги для патрулирования, системы связи, электроснабжения и канализации.

Глава эстонского МИД Алар Ланеман заявил, что «с практической точки зрения речь идёт о внешней границе Евросоюза и НАТО» и принимаемые меры связаны с безопасностью европейцев.

Возведение защитной инфраструктуры на границе с Россией эстонская сторона начала летом текущего года. Проект планируется завершить к 2027 году. Его стоимость оценивается в €130,5 млн.

Как сообщал NEWS.ru, в начале октября власти Эстонии заявили о намерении призвать руководителей стран Евросоюза ввести санкции против российских должностных лиц, которые несут ответственность за отравление блогера и политика Алексея Навального.