Эстония обвинила Россию в засилье мигрантов МВД Эстонии: Россия не должна пускать в Европу людей без виз

Фото: Sergei Stepanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия пропускает нелегальных мигрантов через пункты пропуска на границе с Эстонией, заявил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс. По его словам, которые приводит РИА Новости, утром в четверг, 16 ноября, в страну через Нарву пытались проникнуть восемь граждан Сомали, не имеющих права на въезд. Российская сторона, отметил он, не должна пропускать таких людей в Европу.

Россия не должна пускать в Европу людей, у которых нет визы или каких-либо других законных оснований для въезда. Однако Россия пропускает людей со своей стороны, и они подают заявление о международной защите, которое необходимо рассмотреть, — заявил он.

По словам Ляэнеметса, гражданам Сомали из-за отсутствия шенгенской визы или вида на жительство был оформлен запрет на въезд. Их отправили обратно в Россию. При этом он убежден, что они «вряд ли сами все это придумали».

Ранее в Финляндии сообщили о решении закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией. Пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября 2023 года. Власти Финляндии назвали это реакцией на то, что к «восточной границе» в последние дни приезжает все больше граждан третьих стран с просьбой предоставить убежище. По мнению Хельсинки, это «организованное явление», в котором играет роль «иностранное государство».