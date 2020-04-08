Эстония не смогла наказать 13-летнего лидера неонацистов

Эстонская полиция обнаружила лидера группировки Feuerkrieg Division (FKD), которая распространяла нацистскую пропаганду по всей Европе. Преступник избежал ответственности — неонацисту под ником Commander оказалось 13 лет.
Школьник ещё считается ребёнком, а значит, не может отвечать перед судом за свои поступки, — передаёт «Политика сегодня».
Правоохранители выяснили, что члены FKD распространяли в Сети радикальные призывы, инструкции по созданию взрывчатки и покупке огнестрельного оружия. На участников группы вышла эстонская Полиция безопасности.
Как писал NEWS.ru, в апреле Соединённые Штаты признали террористической организацией «Русское имперское движение», пропагандирующее, по мнению властей США, националистические идеи и «превосходство белой расы».