Эстония не смогла наказать 13-летнего лидера неонацистов

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Республики Донбасса и Киев договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле «10 на 8» до Пасхи. Об этом 8 апреля по итогам встречи участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины заявила представитель ДНР на переговорах, омбудсмен республики Дарья Морозова.

После долгих переговоров нам всё же удалось переубедить представителей Украины провести обмен до пасхальных праздников, а также определить место его проведения, — цитирует ТАСС Морозову. Ранее NEWS.ru писал, что заместитель...