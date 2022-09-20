Эстония не пустила 10 россиян по шенгенским визам

Фото: Michael Szönyi/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Эстония в первый день запрета на въезд по шенгенским визам не впустила 10 россиян. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на начальника смены погранпункта Нарвы Яанику Карп.

Запрет на въезд россиян по шенгенским визам стал действовать с 19 сентября в Эстонии, Литве, Латвии и Польше. Он распространяется на визы, выданные в других государствах ЕС, и касается тех, кто собирается посетить Европу с целью спорта, туризма, культуры или бизнеса.

Причинами отказа россиянам на эстонской границе названы введенный запрет и другие обстоятельства.

Реакция россиян на запрет въезда была спокойной. Граждане России понимают, что мы делаем свою работу, — прокомментировала Карп.

Начальник погранпункта считает, что и в дальнейшем будет много желающих пересечь границу. В Эстонию, в частности, въезжают много россиян, у которых есть вид на жительство в республике. Исключения сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также тем, у кого есть в республике зарегистрированное рабочее место. Также приветствуется пересечение границ диссидентами.

До введения ограничений за сутки через три пограничных пункта пропуска в Эстонию проходили порядка 300 граждан России с выданными в других странах шенгенскими визами.

Ранее глава Министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение, ужесточающее правила въезда для граждан России.