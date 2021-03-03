Эстония назвала условие покупки российской вакцины от COVID-19

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Эстония готова закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если её одобрят для использования в странах Евросоюза, сообщила президент страны Керсти Кальюлайд.

Эстонское правительство придерживается позиции, что если «Спутник V» или Sinovac (Китай) зарегистрируют в Европе и признают их использование безопасным, то мы эти вакцины будем совершенно аполитичным образом давать нашим людям, — цитирует ТАСС Кальюлайд.

Ранее председатель правительства Эстонии Кая Каллас заявил, что кабмин рассмотрит возможность использования «Спутника V», если он будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Эстонии 27 декабря 2020 года, в данный момент вакцинированы уж 37 369 жителей страны. Общее количество заболевших COVID-19 составляет 69 193 человек, умерли от инфекции 615 эстонцев.

Как писал NEWS.ru, в Эстонии 31-летний сотрудник Спасательного департамента скончался после того, как две недели назад ему была введена вакцина от коронавируса AstraZeneca. Пока что неизвестно, привёл ли к гибели мужчины сам препарат или же причина трагедии в другом. После вакцинации у мужчины начала болеть голова и поднялась температура. Через 10 дней симптомы стали более серьёзными и его отвезли в больницу.

Представитель Лекарственного департамента призвала население страны сообщать, если лёгкие побочные эффекты после вакцинации сохраняются дольше трёх-четырёх дней. Она в очередной раз отметила, что вакцина AstraZeneca является безопасной и опасаться её не следует. Повышенная температура и головная боль, как правило, проходят через один-два дня после введения препарата.