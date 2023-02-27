Эстония направила в Киев новый пакет военной помощи Минобороны Эстонии заявило о передаче Украине нового пакета военной помощи

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Таллин передал Киеву новый пакет военной помощи, в который в том числе вошли беспилотники и тепловизоры. Пресс-служба Минобороны Эстонии объявила об этом после встречи в украинской столице министра обороны страны Ханно Певкура с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

В новый пакет помощи входят автоматы, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также военное снаряжение, — рассказали в Таллине.

Эстония после начала российской спецоперации на Украине выделила Киеву военную помощь, превышающую один процент от ВВП республики или почти €400 млн.

Посол России в Таллине Владимир Липаев ранее рассказал о возможных поставках Эстонии оружия для того, чтобы под прицелом Запада оказался Петербург. По его словам, Таллину поставят самые современные виды обычного оружия.

Ранее в Пентагоне отказались раскрыть информацию о том, сколько беспилотных летательных аппаратов США намерены передать Украине в рамках нового пакета военной помощи. По мнению пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера, «противнику» хотелось бы обладать этой информацией, и потому он отказался сообщать интересующие цифры журналистам.