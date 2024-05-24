МИД Эстонии заявил о намерении вызвать поверенного в делах РФ

Фото: IMAGO/Martin Pedaja/Global Look Press

Маргус Цахкна

Министерство иностранных дел Эстонии намерено 24 мая вызвать временного поверенного в делах России в республике Ленара Салимуллина. Глава внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна пояснил в Twitter (X), что поводом для разговора стала «вредоносная деятельность», которую якобы ведет РФ в Европе.

Наша реакция будет спокойной и ясной, — написал министр.

Поводом для такого шага послужили сообщения о российских пограничниках, которые якобы сняли буи на реке Нарва. Приспособления служили для разграничения судоходных путей.

Ранее МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах России в стране Александра Елкина. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что намерены получить от него «обстоятельные пояснения» о предложении Минобороны РФ обновить координаты российских границ в Балтийском море. В МИД республики также заявили о координации «ответных действий» с партнерами.

Перед этим МИД Литвы вызывал представителя России, чтобы выразить ему протест из-за решения объявить литовских политиков в розыск. Ведомство неоднократно сообщало ему, что подобные действия противоречат общепринятым нормам международного права, показывают усилия по фальсификации исторических фактов и выражают неуважение к республике.