Эстония начала строительство заграждений на границе с Россией

Эстонские военнослужащие совместно с пограничниками и полицейскими начали возведение временных проволочных заграждений на границе с Россией. Их протяжённость составит 130 километров. Работы проводятся с целью предотвращения нелегальной миграции, сообщает BNS.

В настоящее время миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но, если оно изменится, быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции, — цитирует агентство замглавы департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева.

Заграждения возводятся на северо-востоке страны в Нарве в русле реки Куйвайыги, а также на юго-востоке в деревне Меремяэ и на реке Пиуза. Для проведения этих работ на дополнительные учебные сборы были призваны свыше полутора тысяч резервистов.

Ранее глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет пояснил, что временное заграждение на границе с Россией необходимо для предотвращения возможных «гибридных атак» на границы ЕС и НАТО. На время их строительства власти республики запретили полёты у российской границы.

Некоторое время назад президент Эстонии Алар Карис заявил, что действия России угрожают безопасности и стабильности Европы. По его словам, вызов, который бросает Москва, становится всё более явным.