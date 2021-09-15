Эстония начала подготовку ко второму этапу обустройства границы с Россией

Центр управления государственными лесами (ЦУГЛ) Эстонии продолжит обустраивать границу с Россией, уже началась подготовка ко второму этапу работ. Параллельно с этим продолжается первый этап работ, начатых в 2020 году. Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на главу юго-восточного региона эстонского ведомства Кристо Кокка.

Кокк рассказал , что сотрудники ЦУГЛ начали прореживать лес на участке границы между деревнями Цереби и Вымморски, где растут кустарники и высокие леса. По его словам, вырубка и фрезеровочные работы будут завершены к концу января 2022 года.

Работы проходят на участке в 23,5 километра — от тройной границы Эстонии, Латвии и России в уезде Вырумаа до пограничного пункта Лухамаа. Там созданы все подъездные пути и преграды, сделаны понтонные дороги, с помощью которых эстонские пограничники будут передвигаться по заболоченной местности.

Возведение защитной инфраструктуры на границе с Россией эстонская сторона начала летом 2020 года. Проект планируется завершить к 2027 году. Его стоимость оценивается в €130,5 млн. Глава эстонского МИД Алар Ланеман заявил, что «с практической точки зрения речь идёт о внешней границе Евросоюза и НАТО» и принимаемые меры связаны с безопасностью европейцев.