Эстония может закрыть границу с Россией из-за коронавируса

Правила пересечения границы между Эстонией и Россией будут ужесточены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в РФ. Об этом сообщает газета Postimees.

Отмечается, что министр юстиции Марис Лаури предложила к 8 июля разработать законопроект о возможном закрытии границы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в России.

Ранее стало известно, что на Кубе изолировали более двух сотен туристов из России, у которых по прилёту был выявлен COVID-19. По результатам ПЦР-тестов, коронавирус обнаружили у 33 человек. В гостиницу-обсерватор с подтверждённым заражением поселили 14 россиян, одного мужчину с осложнениями госпитализировали в Гавану.

Сами туристы утверждают, что никто из них не болеет, поскольку многие привиты, у них имеются справки о наличии антител и результаты ПЦР-тестов. Роспотребнадзор связался с посольством РФ на Кубе и контролирует ситуацию с российскими туристами.