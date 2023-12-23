Эстония допустила возможность выдачи украинцев Киеву для мобилизации Глава МВД Эстонии Ляэнеметс: Таллин может выдать Киеву украинцев для мобилизации

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Эстония может заняться поиском находящихся в стране украинцев, которые подлежат мобилизации, если это нужно Киеву, сообщило гостелерадио ERR со ссылкой на главу МВД республики Лаури Ляэнеметса. Эстонской стороне известно местонахождение этих людей.

Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека (беженца) и выдачей его Украине, — сказал Ляэнеметс в эфире Эстонского телевидения.

Министр добавил, что властям известно, где находятся украинцы, прибывшие на территорию Эстонии, а также — чем они занимаются. Большинство из них, как отметил Ляэнеметс, ходят на работу и имеют конкретное место жительства.

Ранее глава департамента МВД Эстонии Янек Мяги заявил, что Таллин не намерен высылать из страны военнообязанных украинцев. Он отметил, что посол Украины заверил эстонскую сторону в том, что Киев об этом не просил.

Также сообщалось, что Германия не будет выдавать украинских беженцев для мобилизации. Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман подчеркнул, что украинских мигрантов, пребывающих в немецких границах, проблемы Киева в этом вопросе не коснутся.

Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявил, что Киев собирается мобилизовать граждан, покинувших страну. Об этом он рассказал изданию Bild. По его словам, украинские мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, находящиеся за рубежом, получат приглашение в пункт призыва.