Эстонии понизили дипломатический статус Как говорили в советские времена: великий почин

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Москва понизила уровень своего диппредставительства в Эстонии. Наш посол отзывается. Как говорили в советские времена: великий почин. Жест символический, но значимый. Тем более предыстория у него очень непростая.

В частности, недавно другая история получила широкий резонанс, хотя речь шла, казалось бы, о рядовом приграничном инциденте. Наша компания отправляла в далеко не дружественную Эстонию очередную цистерну с дизельным топливом. К несчастью, местные эстонские таможенники, вопреки известным анекдотам, оказались внимательными и скорыми на реакцию. И разглядев на цистерне надпись «Русский мир», категорически потребовали ее закрасить.

Представители поставщика не стали спорить и провокационную якобы надпись закрасили. Как говорится, просто бизнес, ничего антипатриотического. Однако маленький эпизод на границе, как та капля воды, в которой отражается океан, ставит множество вполне глобальных вопросов. Ну во-первых, как соотносятся наши поставки стратегического сырья в одну из самых враждебных, если не сказать зловредных, соседних стран?

Ее руководство обычно используется для озвучки самых русофобских санкций и мер, когда более крупные американские союзники предпочитают морально не мараться. Именно в Эстонии намерены создать прецедент по конфискации наших валютных и прочих активов, чтобы облегчить путь к выработке таких беспредельных законов уже в Европейском союзе. О начавшемся давно сносе памятников «преступного» советского прошлого и говорить не приходится.

Словом, марионеточные начальники этой маленькой, но гордой страны из кожи лезут вон, чтобы лишний раз продемонстрировать лояльность заокеанским кругам. А в ответ на фоне всех разговоров о том, что кто-то в Европе может замерзнуть, а счета за электричество доведут обывателей «стран света» до ручки, не только поставки топлива, но и обсуждение возможности возобновления экспорта нашей электроэнергии в Финляндию и Прибалтику.

Фото: vm.ee МИД Эстонии

Это по ту сторону границы обещания обречь наш народ на «страшную нищету». А у нас же неиссякаемая воля к развитию экономического сотрудничества хоть с кем. Притом что за последний год объемы торговли со странами Прибалтики только возросли. Некоторые наши аналитики даже приводили такие цифры роста оборотов взаимной торговли как иллюстрацию западного лицемерия. Хотя на деле такие разговоры о лицемерии выглядели крайне двусмысленно.

Понятно, что характер и движущие силы капитализма описал еще Карл Маркс. И нам необходимо помнить, что за всеми разговорами о необходимости любой ценой сохранить нашу долю на мировом рынке стоят весьма конкретные частные интересы наших воротил от экономики. Кому война, а кому… Ну, вы, думаю, в курсе.

И дело не только в Эстонии, где слова о русском мире вызывают истерику, но зато российский дизель потребляется с большим удовольствием. Более того, всем решениям о введении жестких ограничений против нашего экспорта предшествовали массовые закупки нашей нефти и нефтепродуктов. Как говорится, затарились под самую пробку. Но уран, никель и прочее стратегическое сырье продолжает идти через границу в страны, которые откровенно ведут прокси-войну против нашей армии и нашей страны.

Когда-то Ульянов-Ленин шутил, что капиталисты продадут нам веревочку, на которой мы их и повесим. Поведение наших нынешних капиталистов ныне вызывает множество неприятных вопросов.

Что ж, отзыв посла — давно ожидаемый шаг, но главное, чтобы за ним последовали не менее значимые решения. К слову, хорошо, что Москву покинет и посол Эстонии, позволявший в разных интервью, нарушая дипломатический этикет, призывать на наши головы разные напасти. Скатертью дорога.