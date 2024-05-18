Эстонцы не смогут получить визу в Белоруссию через посольство Посольство Белоруссии в Эстонии приостановило работу консульской службы

Фото: estonia.mfa.gov.by

Посольство Белоруссии в Эстонии приостановило работу консульской службы по техническим причинам. В диппредставительстве уточнили, что также не будут выдаваться визы и документы.

О возобновлении работы будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении на сайте посольства.

Белорусским гражданам рекомендовали обратиться в ближайшие дипломатические представительства республики, если возникнут экстренные ситуации. Речь идет о посольстве в Финляндии и генеральном консульстве в Даугавпилсе.

Ранее стало известно, будут ли закрыты дипломатические представительства России в странах Прибалтики. Директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев отметил, что стране важны ее соотечественники, поэтому их не оставят без помощи. Москва не намерена закрывать посольства в странах Прибалтики. Дипломат подчеркнул, что в сложившейся ситуации Россия не имеет морального права бросить в беде соотечественников и активно борется с полицейским произволом как в международных структурах, так и в прибалтийских странах. По словам Беляева, в Прибалтике проживает большое количество русскоговорящих граждан.