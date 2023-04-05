Эстонцев лишили просмотра российских телеканалов через интернет В Эстонии закрыли доступ к запрещенным в ЕС российским телеканалам в интернете

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Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) запретил доступ к 53 доменам, через которые можно было просматривать российские телеканалы, запрещенные в странах Евросоюза, говорится на сайте эстонского ведомства. Глава департамента Кристи Тальвинг заявила, что, по результатам опросов, упоминание российских каналов в качестве важного источника информации за год уменьшилось с 33% до 11%, а доверие к ним снизилось с 40% до 18%.

TTJA закрыл доступ к 53 доменам, через которые можно было смотреть запрещенные в ЕС российские телеканалы, и проинформировал об этом интернет-провайдеров, — сообщила пресс-служба TTJA.

Ранее российские каналы холдинга «Газпром-Медиа» «Матч ТВ», ТНТ и «Пятница!» перестали выкладывать контент на YouTube. В медиагруппе пояснили, что прекратили работать на платформе, поскольку «строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно». В марте на YouTube были заблокированы каналы ТНТ и НТВ. Весь контент холдинг продолжает выкладывать на Rutube.