«Есть прогресс»: Зеленский оценил переговоры в Турции по зерну Зеленский заявил, что на переговорах в Стамбуле достигнут прогресс по экспорту зерна

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ООН и Турцию за усилия в вопросе поставок зерна на мировой рынок. По его словам, на переговорах в Стамбуле с участием России достигнут прогресс, сообщает РИА Новости.

Я благодарен Организации Объединенных Наций и Турции за соответствующие усилия... Украинская делегация доложила мне, что есть определенный прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН, — подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что Киев прилагает серьезные усилия для возобновления поставок зерна.

Ранее стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш заявил: его организация поможет реализовать договоренности по зерновому вопросу, которые были достигнуты на переговорах в Стамбуле. По его словам, действовать ООН будет совместно с Москвой, Киевом и Анкарой. Договоренности должны быть осуществлены совместно и эффективно, добавил он.