ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток военнопленного ВС России ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток военного ВС России Дениса Резникова

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Европейский суд по правам человека инициировал расследование в отношении Украины в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова, заявила РИА Новости донецкий правозащитник Ирина Вихорева. По ее словам, инстанция дала время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции, чем сейчас и занимается адвокат. Данные о пытках также были предоставлены в МИД Швейцарии, добавила она.

На днях из ЕСПЧ пришел ответ. Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием «Резников против Украины», однако, ссылаясь на 39 статью суда, его представители еще не уведомили украинское правительство, — сказала Вихорева.

Россиянин отправился на фронт в качестве добровольца в конце 2022 года, однако спустя полтора года попал в плен. Украинские силовики обратились к его дочери с требованием фотографировать военные объекты, а взамен пообещали прекратить издевательства над ее отцом. После этого девушка попросила помощи у правозащитников.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что украинская сторона, отказываясь от обмена пленными, демонстрирует беспрецедентное нарушение прав человека. По ее словам, решение Киева о выборочном обмене является «чудовищной и неприкрытой» дискриминацией и нарушением Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными.