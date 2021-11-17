ЕСПЧ признал, что локдаун не нарушает права человека

Локдаун не является нарушением Европейской конвенции по правам человека, признали в Страсбургском суде. В ответ на обращение гражданина Румынии в ЕСПЧ заявили, что условия карантина при пандемии не могут быть приравнены к домашнему аресту и быть равносильны «лишению свободы».

В поданной пять месяцев назад жалобе гражданин Румынии утверждал, что карантин продолжительностью 52 дня, которому он подвергся, не будучи заражённым коронавирусом и не контактируя с заболевшими, равносилен «лишению свободы». В ответ в ЕСПЧ разъяснили, что жёсткие меры не нарушают прав человека.

Карантин применялся ко всем в государстве. К тому же человек мог выходить из дома в случае необходимости и не был лишён социальных контактов, — отметили в Страсбургском суде.

Как отметил в своём специальном обобщении Верховный суд России, поскольку правовые позиции ЕСПЧ распространяются на все государства, присоединившиеся к Европейской конвенции по правам человека, российские суды также должны их учитывать в своей повседневной деятельности.

В документе отмечается, что это решение заслуживает особого внимания, поскольку ЕСПЧ впервые рассмотрел применимость статьи 5 Европейской конвенции по правам человека к национальному карантину, введённому по соображениям безопасности общественного здравоохранения.

Ранее стало известно, что власти Австрии ввели локдаун для не привитых от коронавируса и не переболевших инфекцией. Указанным гражданам разрешено покидать жильё лишь для поездки на работу, для прогулки или похода в магазин и аптеку. Ограничения продлятся 10 дней и призваны стимулировать население к вакцинации. Также стало известно, что и для привитых от коронавируса в Австрии могут ввести локдаун — ночной. О том, что власти рассматривают такой вариант, сообщил министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн. Решение о дополнительных мерах может быть принято 17 ноября.