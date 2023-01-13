ЕСПЧ присудил €3,9 тысяч компенсации участникам протестов в Екатеринбурге

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил участникам екатеринбургских протестов, прошедших в 2019 году против строительства храма, компенсации в размере €3,9 тысяч ($4,22 тысяч), сообщил адвокат Алексей Бушмаков. По словам юриста, ЕСПЧ признал, что права участников протестных акций были нарушены.

(ЕСПЧ. — NEWS.ru) присудил каждому из протестующих против строительства «храма на драме» по €3,9 тысяч в виде справедливой компенсации, установив нарушения Конвенциональных прав заявителей, — заявил адвокат.

По предварительной информации, компенсации по решению ЕСПЧ должны быть направлены 19 манифестантам. Однако, как указал Бушмаков, заявителей было больше.

Собор Святой Екатерины, разрушенный в 1930 году, планировали построить в сквере на Октябрьской площади Екатеринбурга. Однако решение застройщика вызвало недовольство местных жителей. Протесты начались 13 мая 2019 года. Во время протестных акций в мае 2019 года были задержаны около 100 человек.

Позже, президент России Владимир Путин 16 мая предложил провести опрос среди екатеринбуржцев и поставить точку в вопросе строительства храма. По итогам соцопроса было решено, что храм возведут на месте бывшего Приборостроительного завода в другой части центра города.

Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека выявил нарушения со стороны государства в 94,4% из всех жалоб в отношении России за время членства в Совете Европы. По данным Института права и публичной политики, за всю историю своего существования ЕСПЧ вынес более 24 511 постановлений, из них около 13% были в отношении России.