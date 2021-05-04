ЕСПЧ отказал студентам в отмене экзаменов

Европейский суд по правам человека отказал принять к рассмотрению ходатайство группы учащихся французских строительных техникумов, которые требовали отменить годовые экзамены из-за пандемии. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление адвоката учащихся.
Студенты
ЕСПЧ не нашел оснований для того, чтобы вмешаться в ситуацию. Ранее учащиеся уже обрезались с подобным требованием к госсовету республики, однако также получили отказ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил изменить условия зачисления студентов в высшие учебные заведения. По его мнению, зачислять должны только тех, кто привился от коронавируса.