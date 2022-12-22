ЕСПЧ частично удовлетворил ходатайство Армении по Лачинскому коридору ЕСПЧ отказал Еревану в требовании обеспечительных мер разблокировки Лачинского коридора

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) частично удовлетворил ходатайство правительства Армении по Лачинскому коридору, отказав Еревану в требовании применить к Баку обеспечительные меры о ее разблокировке. Об этом сказано в пресс-релизе ЕСПЧ, выдержки из которого приводит «Интерфакс-Азербайджан». При вынесении решения суд отметил, что степень контроля правительством Азербайджана ситуации в Лачинском коридоре на данном этапе неясна.

Суд решил указать правительству Азербайджана <...> принять все меры в пределах своей юрисдикции для обеспечения безопасного проезда через Лачинский коридор тяжелобольных, нуждающихся в лечении в Армении, и других лиц, оказавшихся на дороге без крова и средств к существованию, — говорится в пресс-релизе.

Согласно ЕСПЧ, в Ереване утверждали, что участники экологической акции перекрыли движение на дороге в Лачинском районе Азербайджана, воспрепятствовав проезду тяжелобольных для лечения в Армению и перекрыв поставки продуктов питания и других предметов первой необходимости. Однако правительство Азербайджана отвергло это утверждение, заявив, что Лачинский коридор находится под контролем российских миротворческих сил.

Ранее постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев заявил, что Баку отвергает все обвинения, выдвинутые против него со стороны постоянного представительства Армении при ООН, назвав их ложными и беспочвенными, передает агентство Report. По его словам, никаких препятствий для передвижения гуманитарных грузов по Лачинской дороге нет и Баку гарантирует безопасность людей, перемещающихся по ней.

Он подчеркнул, что Ереван искусственно создает проблему по вопросу Лачинского коридора, а также активно использует дорогу в военных целях, в частности, для переброски оружия и ротации личного состава ВС. По его словам, Армения также пытается использовать все средства, чтобы воспрепятствовать усилиям Азербайджана по восстановлению и возвращению сотен тысяч вынужденных переселенцев в свои дома.