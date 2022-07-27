«Если только наколдуют»: в России усомнились в наличии сотни гаубиц у ФРГ Капитан запаса ВС РФ Литовкин усомнился в наличии сотни гаубиц для Украины у ФРГ

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

PzH 2000

Германия не обладает достаточными запасами для поставок Украине 100 гаубиц Panzerhaubitze2000 (PzH 2000), заявил военный эксперт, капитан третьго ранга запаса Дмитрий Литовкин в беседе с NEWS.ru. По его словам, это уже не первые планы Берлина помочь Киеву: он напомнил об обещании передать системы IRIS, которое осталось неисполненным.

Германия и системы IRIS собиралась на Украину, а потом эти самые поставки элементарно слили. Тут дело в том, что у непосредственно самих немцев этого самого оружия практически нет, — сказал Литовкин.

Причин такой ситуации с запасами несколько. По мнению эксперта, ФРГ последние 30 лет находилась «в состоянии какой-то эйфории», из-за чего бундесвер получал недостаточное финансирование. Кроме того, несколько лет назад стало известно, что Берлину «не на чем летать». Неукомплектованность некоторых частей находится «на уровне маразма», считает Литовкин.

Так что тут абсолютно непонятно, о каких 100 гаубицах для Украины вообще идет речь, если только и вправду последнее отдадут или наколдуют, — констатировал эксперт.

Накануне Spiegel сообщил о том, что правительство Германии одобрило продажу Украине 100 гаубиц немецкого производства. Бюджет на создание оружия оценивается в €1,7 млрд — это самая крупная готовящаяся поставка по сравнению с предыдущими.