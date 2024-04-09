«Если решат — сделают»: на Западе рассказали о возможном прорыве России Меркурис: Россия при желании сможет освободить всю территорию ДНР

Фото: МО РФ

Россия сможет достичь всех поставленных целей на фронте из-за превосходства ресурсов, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. По его словам, главное сражение сейчас происходит за Часов Яр — и то, что ВС РФ одержат победу, не вызывает сомнений.

Если русские решат занять Часов Яр, они это сделают. Если они решат обойти Часов Яр, чтобы пойти на Константиновку на юго-запад, они смогут. Если они решат взять Константиновку и пойти дальше на Краматорск, они смогут и это тоже, — заключил аналитик.

По словам эксперта, у России есть ресурсы, личный состав, артиллерия, бомбы и дроны, которые позволят ей занять все необходимые территории. Неважно, сколько времени это потребует, подчеркнул он.

Ранее Меркурис сообщил, что Россия полностью контролирует небо в зоне проведения специальной военной операции. Благодаря этому ВС РФ могут успешно атаковать пункты дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наносить удары по всей стране, отметил он.

До этого военный корреспондент Александр Сладков констатировал, что Часов Яр остается одним из основных направлений наступления ВС РФ в зоне спецоперации. Затем российские войска двинутся в сторону Краматорска, расположенного в 45 км севернее Часова Яра. Журналист уверен, что ВСУ понимают опасность для себя и пытаются сдерживать натиск ВС РФ.