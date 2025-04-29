«Если мы закончим с Украиной на полпути»: Сладков о новой войне Военкор Сладков предрек России новую войну, если задачи СВО не будут выполнены

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Если российские бойцы не выполнят все задачи СВО на Украине, то стране грозит новый вооруженный конфликт, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, западные государства готовят Киев к противостоянию с Москвой, в связи с этим ВС РФ должны демилитаризировать и денацифицировать соседнюю страну.

Если мы закончим с Украиной на полпути, без демилитаризации, денационализации, так обречем себя на скорую новую войну, с той же Украиной. Запад подготовит Украину к ней. И у нас, опять таки, один путь к спокойствию — суперсовременные вооруженные силы с большим подготовленным резервом, — написал Сладков.

По словам журналиста, Россия перестанет сталкиваться с угрозой войны, когда уровень боеготовности и боевых возможностей будут такими, что потенциальный противник, даже думать не посмеет инициировать такие учения, которые сегодня Североатлантический альянс проводит на Балтике, тренируясь захватить Калининград. В настоящее время враг тренируется, чтобы захватывать российские территории, указал Сладков и назвал это очень нехорошим признаком.

Ранее актриса Яна Поплавская заявила, что военные КНДР участвовали в освобождении Курской области, потому что руководство Северной Кореи дало им установку защищать братскую страну, которой угрожает общий враг. По ее словам, она видела этих бойцов во время недавней поездки в один из российских военных госпиталей.