https://static.news.ru/photo/d9e5aedc-57da-11ea-af16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Случай заражения новым коронавирусом впервые зафиксировали ещё в одной области Италии — Лигурии. Как сообщил губернатор Джованни Тоти, речь идёт о 72-летней женщине, которая находилась в гостинице в городе Алассио.

Она госпитализирована в больницу Сан-Мартино, — приводит его слова ТАСС.

Из-за угрозы коронавируса Тоти распорядился закрыть до 1 марта все образовательные учреждения, музеи и библиотеки. В области отменены все общественные мероприятия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Италии с вечера 24 февраля зарегистрировано 40 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных возросло до 272 человек. Жертвами коронавируса в европейской стране стали семь человек. Шесть летальных исходов были зафиксированы в регионе Ломбардия, ещё один — в Венето.