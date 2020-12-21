Ещё три страны закрыли границы с Великобританией из-за нового штамма COVID

https://static.news.ru/photo/88951ab0-42f1-11eb-9d5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Болгарии, Ирландии и Италии приняли решение о закрытии воздушного сообщения с Великобританией из-за выявления новой мутации коронавируса.

Болгарское правительство в ходе экстренного заседания постановило закрыть воздушные границы со страной с полуночи 21 декабря до 31 января, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Ирландия вводит ограничения также с полуночи 21 декабря, но на 48 часов. При этом запрет коснётся не только авиационного, но и морского сообщения, передаёт Irish Times.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца объявил, что авиасообщение с Великобританией закрыто до 6 января 2021 года. Кроме того, на итальянскую территорию запретили въезд, даже транзитный, всех, кто был в Соединённом Королевстве.

Все, кто уже успел въехать в страну до вступления в силу запрета на въезд, даже не проявляющие симптомов вызываемого коронавирусом нового типа заболевания, должны немедленно сообщить о своём пребывании в Великобритании и сдать тест, — передаёт его слова La Repubblica.

Пациентов, у которых найдут новый штамм коронавируса, будут лечить в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, где планируется изучать мутацию.

Мы знаем, что вирус (его новая разновидность. — NEWS.ru.) быстрее распространяется, но не ведёт к более серьёзным последствиям. Согласно первой информации, имеющейся у нас в распоряжении, вакцина должна быть действенна и против этой разновидности, но это требует дополнительного изучения, поэтому мы принимаем меры предосторожности, — заключил он.

Ранее власти Германии приняли решение о закрытии авиационного сообщения с Великобританией в связи с распространением новой мутации коронавируса. Также границу с Великобританией из-за нового штамма COVID-19 планируют закрыть Франция, Германия, Нидерланды, Латвия и Бельгия. Аналогичные меры рассматривают в Израиле.

Накануне британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщают, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой, писал NEWS.ru.