Ещё одного человека задержали во Франции по делу об убийстве учителя

https://static.news.ru/photo/e135d36a-111b-11eb-bbbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Полиция во Франции задержала ещё одного человека по делу об убийстве учителя, которое совершил под Парижем религиозный фанатик. Ранее сообщалось, что местные силовики взяли под стражу десять человек, в числе которых были родственники преступника и друзья его родных.

В воскресенье, 18 октября, в судебных органах сообщили, что задержана ещё одна женщина. Она входила в окружение убийцы. Её уже поместили под стражу.

Глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар ранее передавал, что сводная сестра одного из задержанных в настоящее время находится в розыске. Она подозревается в причастности к террористическим преступлениям. Женщина в 2014 году примкнула к ИГ (запрещённая террористическая организация).

Два человека сами обратились в комиссариат, чтобы сообщить, что недавно имели контакты с подозреваемым в убийстве, — цитирует прокурора ТАСС.

После нападения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин учитель был обезглавлен. На одном из недавних своих уроков, темой которого стала свобода слова, он показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

После совершённого убийства преступник опубликовал на своей странице снимок отрубленной головы. Под фото он отметил, что казнил «пса ада, посмевшего унизить пророка Мухаммеда». Убийца позднее был застрелен правоохранителями.

Как ранее писал NEWS.ru, жестокое убийство школьного преподавателя во Франции прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что преступник не имеет национальности, а «журналисты в первую очередь обращают внимание своих читателей на национальную принадлежность преступника».