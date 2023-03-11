Еще одна страна Европы поддержала Грузию Прездиент Германии Штайнмайер поддержал протестующих грузин

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал протестующих против закона об иноагентах граждан Грузии. В ходе разговора с президентом Грузии Саломе Зурабишвили он поблагодарил митингующих за то, что те выбрали путь демократии в стране, его цитата была опубликована посольством ФРГ в Тбилиси в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Я благодарен за вашу четкую и твердую позицию в поддержку свободы и демократии. Население Грузии выбрало путь Европы. Германия поддерживает Грузию на ее европейском пути, который также включает свободу СМИ и гражданского общества, — сказал Штайнмайер.

В свою очередь Зурабишвили написала в Facebook, что народ Грузии ценит поддержку со стороны немецкого президента. Она подчеркнула, что страна намерена идти по пути евроинтеграции.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, при этом лидеров и членов оппозиционных партий не допустили на заседание. Это спровоцировало беспорядки в Тбилиси. Протестующие начали собираться у здания парламента в центре города с раннего утра, вечером митинг перерос в столкновения с полицейскими. 8 марта стычки оппозиции с полицией продолжились.

9 марта правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на фоне протестов решила отозвать из парламента законопроект об иноагентах, который ранее был принят большинством голосов в первом чтении. Следом оппозиция отменила брифинг о гражданском неповиновении после отзыва документа, но люди продолжили участие в митингах.

Позже участники протестов в Грузии выдвинули новый ультиматум правительству страны, они потребовали от кабинета министров ухода в отставку. Также протестующие потребовали досрочных выборов. 10 марта парламент Грузии официально прекратил рассмотрение обоих законопроектов об иноагентах.