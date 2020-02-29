https://static.news.ru/photo/35977f00-5b12-11ea-8bd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ramon Versteeg /CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Два новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Нидерландах. Пациентами стали ребёнок и жена женщины, заразившейся ранее.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, социального обеспечения и спорта страны. Пациенты жили в домашней изоляции, когда врачи стали подозревать, что они заражены. Сейчас сотрудники ведомства определяют, с кем могли контактировать заболевшие.

Накануне случай заражения коронавирусом выявили в Амстердаме. Заболевшая женщина вернулась в страну из Италии.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 85 182 человека — большая часть в Китае, умерли 2920 человек, вылечились 39 485.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.