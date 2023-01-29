Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует наладить выпуск реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявил гендиректор концерна Армин Паппергер. По его словам, которые приводит Reuters, соглашение с американской корпорацией Lockheed Martin может быть заключено уже в феврале.
На Мюнхенской конференции по безопасности мы намерены заключить с Lockheed Martin соглашение о начале производства HIMARS [в Германии], — рассказал Паппергер.
Конференция в Мюнхене намечена на 17-19 февраля.
Также глава Rheinmetall сообщил о возможностях предприятия увеличить объемы производства снарядов для артиллерии и танков. Число артиллерийских снарядов калибра 155 мм немецкие оружейники могут довести до 450-500 тысяч единиц в год.
Кроме того, Паппергер поделился планами по строительству нового порохового завода. На проект потребуется €700-800 млн, уточнил он.
Ранее Министерство обороны США утвердило и обнародовало новый пакет военной помощи Украине на $820 млн. В него войдут в том числе снаряды для РСЗО HIMARS, два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, а также 150 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм и четыре противоартиллерийских радара. Большую часть расходов взяли на себя фонды инициативы содействия безопасности Украины.