Еще одна страна заявила о намерении производить HIMARS Немецкий концерн Rheinmetall намерен заключить соглашение о выпуске РСЗО HIMARS

Фото: Cpl. Colton Garrett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует наладить выпуск реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявил гендиректор концерна Армин Паппергер. По его словам, которые приводит Reuters, соглашение с американской корпорацией Lockheed Martin может быть заключено уже в феврале.

На Мюнхенской конференции по безопасности мы намерены заключить с Lockheed Martin соглашение о начале производства HIMARS [в Германии], — рассказал Паппергер.

Конференция в Мюнхене намечена на 17-19 февраля.

Также глава Rheinmetall сообщил о возможностях предприятия увеличить объемы производства снарядов для артиллерии и танков. Число артиллерийских снарядов калибра 155 мм немецкие оружейники могут довести до 450-500 тысяч единиц в год.

Кроме того, Паппергер поделился планами по строительству нового порохового завода. На проект потребуется €700-800 млн, уточнил он.

Ранее Министерство обороны США утвердило и обнародовало новый пакет военной помощи Украине на $820 млн. В него войдут в том числе снаряды для РСЗО HIMARS, два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, а также 150 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм и четыре противоартиллерийских радара. Большую часть расходов взяли на себя фонды инициативы содействия безопасности Украины.