Еще одна страна вызвалась обучать украинских летчиков управлению F-16 Румыния будет обучать украинских летчиков управлению F-16

Фото: Laurie Dieffembacq/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Румыния планирует обучать украинских летчиков управлению истребителями F-16, заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку в интервью газете Financial Times. По его словам, пилоты смогут приступить к курсам, когда будут подписаны необходимые разрешения.

Ожидаю подписания протоколов (для пилотов) в ближайшие несколько дней, и это последнее препятствие. Насколько нам известно, логистика подготовлена, — сообщил Чолаку.

В то же время политик отметил, что выделение помощи Украине имеет негативные последствия для бюджета страны. По его словам, властям уже пришлось реорганизовать расходы, чтобы продолжить обеспечивать Киев военной техникой. Траты на Украину он назвал непредвиденными, отметив, что встретится с чиновниками из Евросоюза, чтобы обсудить сокращение финансирования.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Украина может получить до 200 американских истребителей F-16. По его словам, особенно важно, какие средства поражения получит техника. Так, если Украине передадут истребители с ракетами JASSM, то последствием может стать серьезная эскалация конфликта. F-16, добавил он, стоит рассматривать и как носители ядерного тактического оружия.