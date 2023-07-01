Еще одна страна присоединится к европейской системе ПВО Канцлер Нехаммер: Австрия присоединится к европейской системе ПВО European Sky Shield

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Австрия присоединится к европейской системе ПВО European Sky Shield, заявил канцлер страны Карл Нехаммер в Twitter. Он отметил, что к такому решению Вену подтолкнули конфликт на Украине и возросшая ситуация угрозы в Европе.

Австрия присоединится к европейской инициативе по противовоздушной обороне Sky Shield, — написал он.

Глава Минэнерго страны Леоноре Гевесслер ранее сообщила, что Австрия продолжает получать более половины газа из России. Руководитель ведомства отметила, что это слишком высокий показатель. По словам министра, страна должна прилагать больше усилий, чтобы отказаться от российского газа. Она также заявила, что Москву нельзя считать надежным поставщиком.

Она отметила, что австрийские газохранилища заполнены на 80%, а цены на энергию снизились. Последним шагом министр называет отказ от газа из России.

До этого экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в результате введения санкций против России пострадала репутация тех, кто их принял. По ее словам, возник страх, что подобные ограничения могут быть введены в адрес любого игрока на международной арене. Она отметила, что санкционная политика Запада не изменила курс Кремля и не привела к желаемым результатам.