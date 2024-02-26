Еще одна страна остановила расследование подрывов «Северных потоков» Полиция Дании остановила расследование взрывов на «Северных потоках»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полиция Дании вслед за шведскими коллегами сообщила, что приостанавливает расследование взрывов на газопроводах «Северный поток», передает Reuters. Как отметили в ведомстве, оснований для дальнейшего расследования нет.

У Дании нет достаточно оснований для возбуждения уголовного дела, <...> поэтому полиция Копенгагена решила завершить расследование взрывов, — сказано в публикации.

В начале февраля прокуратура Швеции прекратила расследование дела о диверсии на «Северных потоках» в Балтийском море. Следствие пришло к выводу, что шведская юрисдикция не распространяется на этот случай, а граждане страны не участвовали в подрыве газопроводов. Также не удалось установить подозреваемых.

Представитель МИД России Мария Захарова сочла, что решение Швеции прекратить расследование не поддается логике. По ее словам, Стокгольм боится раскрыть правду. Она отметила, что шведские власти изначально демонстрировали нежелание разбираться в произошедшем и доводить дело до конца.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что Швеция закрыла расследование теракта на «Северных потоках» из-за вступления в НАТО. По его словам, на фоне присоединения к Альянсу Стокгольм не может рассказать правду об участии США во взрывах.