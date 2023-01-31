Еще одна страна может ограничить поставки российского СПГ Bloomberg: Германия может ограничить поставки российского СПГ

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Германия может ограничить поставки российского сжиженного природного газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики Патрика Грейхена. Такое решение является одним из шагов по сокращению зависимости Берлина от поставок энергоресурсов РФ.

Федеральное правительство проинформировало компании, что примет соответствующие меры, чтобы по возможности исключить закупки российского СПГ, — заявил Грейхен.

Он добавил, что компании обяжут отчитываться о происхождении крупных закупок СПГ.

В начале января Великобритания прекратила импорт российского СПГ. Таким образом королевство решило оказать поддержку другим странам в рамках снижения зависимости от энергоресурсов из РФ.

Ранее Министерство экономики Германии заявило, что страна только к 2026 году сможет заместить объемы прекратившихся поставок газа из России с помощью сжиженного газа. Покрыть четверть прекратившихся поставок энергоресурсов из РФ в ФРГ ранее обещали после запуска третьего СПГ-комплекса в Брунсбюттеле.

Bloomberg ранее сообщил, что после отказа от поставок газа из России Германия снизила его потребление в стране на 14%, а сам ресурс стал закупаться в Норвегии и Нидерландах, в которых добыча увеличилась втрое. При этом в скором времени от поставок газа из этих стран придется отказаться, поскольку у них есть ограничения на экспорт. Власти ФРГ активно ищут новые способы получить СПГ.