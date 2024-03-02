Еще одна страна Европы раскрыла, отправит ли войска на Украину Глава МИД Словакии подтвердил, что страна не отправит военных на Украину

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Власти Словакии не собираются отправлять на Украину ни одного военного, а также не намерены передавать украинской стороне военную технику, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС. Министр также подчеркнул, что решение о размещении военных на территории Украины привело бы к эскалации конфликта, чего Словакия не хочет.

Нет, нет. Наша позиция очень ясная, была озвучена нашим премьер-министром [Робертом Фицо] в Париже в прошлый понедельник: мы не будем отправлять каких-либо военных, солдат на территорию Украины, потому что это может привести к большей эскалации конфликта, а мы этого не хотим, — пояснил Юрай Бланар.

По его словам, пока в ситуации не видно решения, поэтому новое правительство Словакии не станет опустошать свой арсенал для нужд Украины. Кроме того, страна временно заблокировала новый пакет Евросоюза для помощи Киева на €40 млн.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО рассматривают возможность направить своих военных на Украину. Он отметил, что если это и произойдет, то Словакия не сможет помешать, так как решение будет принято на основе двусторонних отношений.

1 марта глава внешнеполитического ведомства Франции Стефан Сежурне тоже заверил, что армия страны не отправится на Украину. Он подчеркнул, что план республики состоит в попытке «помешать России победить, не ведя войну с Россией».