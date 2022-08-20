Еще одна страна Европы отказалась запрещать въезд россиянам Португалия отказалась запрещать въезд россиянам

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Португалии заявил, что страна не станет поддерживать запрет на въезд в страны Евросоюза для россиян. По словам дипломата, главной целью санкций должна быть российская «военная машина», а не российский народ. Несмотря на это, руководство страны примет участие в обсуждении данного вопроса с остальными членами Евросоюза, пишет газета ECO.

Португалия считает, что главной целью санкционного режима должна быть российская «военная машина», а не российский народ, — сказано в пресс-релизе МИД.

Отмечается, что конференция для обсуждения запрета на выдачу виз россиянам запланирована на 31 августа.

Власти Греции и Кипра выступили против запрета на выдачу туристических виз жителям России, сообщило ранее издание Politico со ссылкой на заявления чиновников стран. Представитель МИД Кипра Корнелиос Корнелиу отметил, что такое решение будет ошибкой. Также дипломат напомнил, что Кипр выдает визы даже гражданам Турции, несмотря на то, что Анкара не признаёт независимость республики и выступает за суверенитет Северного Кипра.