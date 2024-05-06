Еще одна европейская страна временно отозвала посла из Москвы Германия отозвала посла Ламбсдорффа из Москвы для консультаций

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Здание посольства Германии в Москве

Министерство иностранных дел Германии отозвало посла Александра Ламбсдорффа из Москвы для консультаций, сообщила представитель дипведомства Катрин Дешауэр. Она уточнила, что это решение связано с обвинениями в адрес России в предполагаемых кибератаках. Дипломат пробудет в Берлине неделю, после чего вновь вернется в Москву, передает РИА Новости.

Было принято решение отозвать посла графа Ламбсдорффа для консультаций в Берлин, — сообщила Дешауэр.

Ранее МИД Германии опубликовал доклад, в котором сообщалось, что кибергруппа АТР28 взломала несколько аккаунтов электронной почты Социал-демократической партии ФРГ. Там отметили, что «на основании надежной информации» названная хакерская группировка может быть причислена к России.

Ранее кабинет министров Чехии официально сообщил об отзыве посла из России Витезслава Пивоньки, хотя дипломат вернулся в Прагу еще в конце 2022 года. Уточняется, что он сложит свои полномочия в конце мая. Министр иностранных дел страны Ян Липавский поблагодарил посла за проделанную работу. Также отмечается, что в Праге планируют отправить в Россию нового посла — им может стать Даниэл Коштовал, ранее трудившийся на должности заместителя главы Минобороны Чехии.