Еще одна европейская страна решила признать Палестину Словения признала независимость Палестины

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Словения признала Палестину в качестве независимого государства, сообщила пресс-служба МИД страны на официальной странице в соцсети X. Как отмечается, соответствующее решение приняло правительство республики.

Сегодня правительство Словении приняло решение о признании независимости и суверенитета Палестины и представило его Национальному собранию, — говорится в сообщении.

Ранее независимость ближневосточного государства официально признала Ирландия. Решение Дублина поддержали власти Норвегии. Позже к ним присоединилась Испания и другие страны. Отмечается, что фундаментальное право палестинцев на суверенитет — это ключ к миру на Ближнем Востоке. В ответ Израиль отозвал для консультаций своих послов в Ирландии и Норвегии.

Генассамблея ООН 10 мая приняла резолюцию о признании права палестинцев на полноценное членство во всемирной организации. Тем самым фактически подтвердилась поддержка независимости Палестины рядом проголосовавших стран. Поддержку этому решению выразили Россия, Китай, а также Франция, Япония, Южная Корея, Испания, Австралия, Эстония и Норвегия.

Тем временем Израиль подготовил новые условия для переговоров о прекращении огня с палестинским движением ХАМАС. Дипломаты в ближайшее время передадут посредникам более мягкую позицию по установлению мира в секторе Газа и сделке об освобождении заложников. Переговорщики готовы уменьшить минимальное число пленных для возвращения на первом этапе.