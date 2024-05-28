Еще одна европейская страна признала Палестину МИД Ирландии объявил о признании Палестины независимым государством

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Ирландия официально признала Палестину как государство, говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны. Дублин подтвердил, что устанавливает полные дипломатические отношения с палестинской стороной.

Сегодняшнее решение правительства санкционирует установление полных дипломатических отношений с палестинским государством, — говорится в документе.

Ранее правительство Испании также официально признало Палестину в качестве государства. Министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес подчеркнул, что единственный путь к достижению мира на Ближнем Востоке.

22 мая Палестину признала Норвегия. По словам премьер-министра скандинавской страны Йонаса Гар Стёре, Осло будет рассматривать Палестину как независимое, суверенное государство. До этого ее независимость подтвердили Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция. На этом фоне глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил об отзыве послов из Ирландии и Норвегии из-за позиции этих стран по Палестине.

Генассамблея ООН 10 мая приняла резолюцию, которая расширяет права Палестины в организации в качестве страны-наблюдателя. Кроме этого, Совету Безопасности рекомендовали пересмотреть вопрос о членстве государства в организации и вынести положительное решение.