Еще одна европейская страна объявила об эвакуации граждан из Нигера Власти Италии организуют спецрейс для эвакуации своих граждан из Нигера

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Власти Италии решили эвакуировать своих сограждан из Нигера, для них организуется специальный авиарейс из города Ниамея, сообщил в Twitter (X) вице-премьер Антонио Таяни. По его словам, в Нигере находятся около 100 граждан Италии.

Нигер. Итальянское правительство решило предложить нашим согражданам, находящимся в Ниамее, возможность вылететь из города специальным рейсом в Италию, — написал политик.

Таяни добавил, что посольство Италии в Ниамее продолжит свою работу и будет способствовать посредническим усилиям.

Ранее МИД Франции объявил о начале эвакуации французских граждан из Нигера. При этом во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Париж также работает над вывозом граждан из других европейских стран, которые хотят покинуть африканское государство.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он намерен обеспечить защиту граждан своей страны в Нигере. Он подчеркнул, что любые атаки на интересы Парижа встретят незамедлительный ответ.

Нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума 27 июля. Они ввели комендантский час на территории государства, а также объявили о приостановке работы всех учреждений. Предполагалось, что Франция может ответить на переворот в Нигере военной интервенцией. Однако министр иностранных дел страны Катрина Колонна опровергла эти сообщения.