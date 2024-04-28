Еще одна акция сожжения Корана прошла в Стокгольме В Швеции женщина сожгла Коран под охраной полиции

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Очередная акция с сожжением Корана прошла в Швеции, передает турецкий телеканал A Haber на странице в Twitter (Х). Отмечается, что женщина сожгла священную книгу мусульман под охраной полиции.

Издание назвало случившееся «подлым поступком». До этого в полицию Швеции поступила заявка на проведение аналогичной акции 3 мая в Мальмё на юге страны, за день до начала конкурса песни «Евровидение» в стране.

Ранее участники акции протеста, проходившей перед посольством Ирака в Стокгольме, не стали сжигать Коран. Однако один из протестующих потоптался на книге и пнул ее. Священную книгу мусульман оскорбил 37-летний Салван Момика, который ранее на другой акции протеста возле главной мечети Стокгольма сжег писание.

Перед этим жители Багдада выразили протест против очередной акции сожжения копии Корана, которую разрешила провести полиция Стокгольма. Демонстранты ворвались в посольство Швеции в столице и подожгли здание. Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.

Анкара резко критикует подобные акции, заявляя, что полиция европейских стран должна пресекать их, а не прикрываться свободой слова. Инциденты с сожжением Корана и антиисламскими выступлениями были одним из факторов затягивания процесса одобрения Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО.