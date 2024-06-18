Еще один западный лидер поддержал удары Украины по России Канцлер Австрии посчитал допустимыми удары Украины по территории России

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Карл Нехаммер

Удары Вооруженных сил Украины по российской территории являются допустимыми в рамках конфликта, такое мнение в интервью Neue Zürcher Zeitung высказал канцлер Австрии Карл Нехаммер. Вместе с этим он отметил, что Вена сохраняет нейтралитет и не оказывает военную помощь Киеву.

Согласно международному праву, такие нападения на Россию допустимы, — считает Нехаммер.

Как утверждает австрийский канцлер, другие западные страны оказывают поддержку Украине, чтобы она «могла дать отпор». По словам Нехаммера, Австрия солидарна с другими членами Евросоюза по части санкций и финансовой помощи.

Ранее СМИ сообщали, что большинство стран НАТО поддержали удары ВСУ их оружием по целям в глубине России. При этом разрешение от Канады или стран Прибалтики на атаки носит декларативный характер. Кроме того, не все участники Альянса поставляют Украине дальнобойное высокоточное вооружение.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что Москва намерена указать на геополитические риски применения Киевом западного вооружения по объектам в РФ на заседании Совбеза ООН. Как отмечал дипломат, мероприятие посвящено теме поставок оружия на Украину.